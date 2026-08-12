Danas se praznuje Sveta majka Angelina

preuzeta fotografija

Danas se praznuje Sveta majka Angelina koja je, naročito kod Srba u Vojvodini, jedna od najomiljenijih svetiteljki čije se ime ranije često davalo ženskoj deci. Živela je na prelazu iz 15. u 16. vek i bila je poslednja despotica srpska. Angelina je rodom iz Albanije. Udala se za slepoga Stefana Brankovića, sina despota Đurđa Smederevca. Sa njim je provela gorke godine izgnanstva, a ni posle njegovog upokojenja nije se odvajala od njegovih zemnih ostataka. Došla je sa decom u Srem, koji su dobili na upravu od mađarskog kralja. U Kupinovu, gde im je bilo sedište, podigla je crkvu sv. Luke. Živela je kao monahinja. Ova svetiteljka je umrla 30. jula 1520. godine, a njene čudotvorne mošti počivaju sa moštima njenog supruga Stefana i sinova Maksima i Jovana u manastiru Krušedolu.