Danas je Sveti Pantelejmon

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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Pantelejmona. Ovaj priznati lekar živeo je tri stotine godina posle Hrista. Pored lekarske veštine, koju je stekao učenjem, Pantelejmon je imao i dar isceljenja molitvom.

Sveti Pantelejmon rođen je u Nikomidiji, od majke hrišćanke i oca neznabošca. Izučio je lekarsku veštinu i lečio i bogate i uboge.

Svojom moći iscelio je mnoge bolesnike, a kažu da i danas pomaže onima koji mu se molitvom obrate.

Ovaj priznati medicinski stručnjak smatra se već skoro 2.000 godina zaštitnikom medicine i farmacije.

Mnogi Srbi slave Svetog Pantelejmona kao krsnu slavu, mnogi nose ime ili prezime po njemu.

Za Svetog Panteliju narod tvrdi da je brat Svetog Ilije. Po običajnom kalendaru, danas je dobar dan za započinjanje poslova ili odlazak na veliki put. Svuda se održavaju veliki vašari.

(Redakcija)