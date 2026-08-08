Danas se obeležava letnja Sveta Petka

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Danas, 8. avgusta pravoslavni vernici obeležavaju veliki praznik letnju Svetu Petku, odnosno praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi. Veruje se da je Sveta Petka velika svetiteljka koja je pomagala bolesnima i siromašnima, te joj se upućuju molitve za spas od nedaća i problema.

Takođe, postoji i nekoliko svedočenja o čudima Svete Petke, dok u nekim pričama ona teško kažnjava one koji ne poštuju pravila.

Kult Svete Petke neguje se vekovima u jugoistočnoj Evropi, a poštuju je i neki nehrišćanski narodi na istoku. Vernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja.

Narodna verovanja kažu da na dan Svete Petke ne sme da se pere veš, da se šije, da se radi težak posao, pogotovo to ne treba da rade žene.

Osobe koji imaju neki zdravstveni problem treba da odu u crkvu i umiju se na izvoru ili česmi koji se nalazi u blizini hrama Svete Petke.

Prepodobna Mati Paraskeva obično teši i blaži vernike ako joj ukazuju poštovanje i posećuju njenu crkvu. Ponekad im donosi vesti o ozdravljenju, ali istupa i kao vesnik propasti i opominje što krše post petkom ili što rade nedeljom.

(Redakcija)