Koja su pravila za rad na visokim temperaturama?

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Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Preporuka Vlade Republike Srbije da se u periodu od 11 do 16 časova izbegava obavljanje teških fizičkih poslova na otvorenom je i dalje na snazi. Zdravstvene mere podrazumevaju i uputstva radnicima kako da reaguju ako dođe do mučnine, glavobolje ili konfuzije. Inspekcija rada je organ koji kontroliše i nadzire primenu mera koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu. Inspektori rada mogu naložiti poslodavcima da preduzmu mere koje nisu preduzete, a u slučaju nepoštovanja naloga mogu pokrenuti prekršajne postupke, podsećaju nadležni.