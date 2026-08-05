Centralni komemorativni skup u Mrkonjić Gradu (Video)

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U Mrkonjiću Gradu sinoć je održan centralni komemorativni skup povodom Dana sećanja na sve stradale u hrvatskoj vojnoj akciji ” Oluja ” , a koji su zajedno obeležili Republika Srbija i Republika Srpska. Obeležavanje hrvatsko-muslimanskog pogroma nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine održano je na Trgu Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na kojem se okupio veliki broj građana. Ceremonija je počela parastosom koji je služio patrijarh srpski Porfirije, a koji je u besedi poručio da je obaveza svih da pamte mučenike i stradalnike iz srpskog roda, kao i da sećanja na stradanja Srba treba da upute jedni ka drugima kao braći i sestrama, kao jedinstvenom narodu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi ” Oluja ” i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod.