Macut: Situacija je stabilna, za sada nema novih mera za građane

preuzeta fotografija

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije da je energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna i apelovao na racionalnu potrošnju struje i vode u narednim danima.

Macut je rekao da je na sednici Štaba za vanredne situacije, sazvanoj zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zemlji, razgovarano pre svega o energetskoj bezbednosti, naglasivši da je neophodno da se održi stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, potpuno obezbeđena.

Kako je naveo, u ovom trenutku nema potrebe za uvođenjem restriktivnih mera, ali okolnosti u kojima se nalazimo zahtevaju punu odgovornost, oprez i svakodnevno praćenje situacije.

Naglasio je da se Vlada trudi da građani ne osete problem zbog niskog vodostaja i naveo da nisu uvedene nikakve mere prema građanima. Ostaje preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse u ovom trenutku, rekao je Macut i dodao da svi nadležni organi i institucije svakodnevno prate situaciju i u stalnoj su koordinaciji.

Premijer Macut je naglasio kako je bitno da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima na Dunavu i održi veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav, na čemu intenzivno rade „Srbijavode” i „Vojvodinavode”.

Dodao je kako se situacija intenzivno prati, da su svi dobili zadatke, kao i da će se sastanci redovno održavati, ukoliko bude potrebno i na dnevnom nivou, saopšteno je iz Vlade Srbije.