Danas isplata penzija

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Isplata julskih penzija počinje danas, a prvi će novac dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema utvrđenom kalendaru isplate, vojni i poljoprivredni penzioneri svoje penzije primiće 5. avgusta, nezavisno od načina isplate. Korisnicima iz kategorije zaposlenih koji penziju primaju putem pošte ili na kućnu adresu, isplata počinje 10. avgusta, dok će onima kojima se penzija uplaćuje na tekuće račune sredstva biti dostupna 11. avgusta.