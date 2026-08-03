Počele prijave za turističke vaučere

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Počele su prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, koje penzioneri od danas mogu da podnesu na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Program Ministarstva turizma i omladine ove godine namenjen je penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Ministar Husein Memić pozvao je sve koji ispunjavaju uslove da iskoriste ovu pogodnost i da odmor provedu u nekoj od domaćih turističkih destinacija. Za prijavu je potrebno dostaviti popunjen obrazac, ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac se može preuzeti na sajtu Ministarstva turizma i omladine, kao i u objektima Pošte Srbije. Turistički vaučeri mogu da se koriste do 1. novembra 2026. godine, a zbog velikog interesovanja građanima se preporučuje da prijavu podnesu što prv.