Danas i sutra vrhunac toplotnog talasa (Video)

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U Srbiji se danas očekuje vrhunac toplotnog talasa, uz sunčano i veoma toplo vreme i maksimalne dnevne temperature do 40 stepeni Celzijusa. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da će danas i sutra biti najkritičniji dani ovog talasa vrućine, koji donosi ozbiljne rizike po zdravlje ljudi, povećanu opasnost od požara i dodatno opterećenje infrastrukture. Na snazi je crveni meteo-alarm za Beograd, Srem, Bačku, Banat, Pomoravlje, Šumadiju, Zapadnu, Jugozapadnu, Istočnu i Jugoistočnu Srbiju, dok je za područje AP Kosovo i Metohija proglašen narandžasti meteo-alarm. Istovremeno, u Vojvodini i Beogradu očekuju se tropske noći, tokom kojih temperatura neće značajnije opadati , što dodatno povećava opterećenje organizma.