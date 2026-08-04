Danas je Blaga Marija

Danas se obeležava Blaga Marija, odnosno spomen na Mariju Magdalenu, vrlo poštovanu sveticu. Marija Magdalena je bila rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. Blaga Marija spada u nepokretne praznike, i ako nema „crveno slovo” u crkvenom kalendaru, toga dana se, kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku, ništa ne radi u kući niti u polju. Za razliku od Ognjene Marije, uz koju se vezuju vatra i nepogode, Blaga Marija u narodnom predanju simbolizuje smirenje, blagost i zaštitu doma.