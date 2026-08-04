Danas je Blaga Marija

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Danas se obeležava Blaga Marija, odnosno spomen na Mariju Magdalenu, vrlo poštovanu sveticu. Marija Magdalena je bila rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. Blaga Marija spada u nepokretne praznike, i ako nema „crveno slovo” u crkvenom kalendaru, toga dana se, kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku, ništa ne radi u kući niti u polju. Za razliku od Ognjene Marije, uz koju se vezuju vatra i nepogode, Blaga Marija u narodnom predanju simbolizuje smirenje, blagost i zaštitu doma.