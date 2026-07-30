Srbiju očekuje novi toplotni talas

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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasti meteoalarm za celu Srbiju zbog veoma visokih temperatura koje se očekuju narednih dana. Danas će maksimalna temperatura biti od 33 do 37 stepeni, dok se od petka očekuje još toplije vreme, s temperaturama od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. Prema prognozama RHMZ-a, toplotni talas zadržaće se tokom prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti od 5. do 8. avgusta, kada će se u većini mesta meriti oko 40 stepeni. Zbog dugotrajnog perioda visokih temperatura povećan je rizik po zdravlje, posebno kod dece, starijih osoba, hroničnih bolesnika i trudnica. Građanima se savetuje da izbegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i borave u rashlađenim prostorijama. RHMZ upozorava i na povećan rizik od požara na otvorenom, kao i na moguće probleme u saobraćaju, poljoprivredi i vodosnabdevanju zbog ekstremne vrućine.