Dan sećanja na stradale srbe u hrvatskoj akciji “Oluja”

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Obeležavanje Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji „ Oluja ” i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine obeležava se danas u prisustvu, među ostalim, i predsednika R. Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha srpskog Porfirija u Mrkonjić Gradu, koji je teško stradao u proteklom ratu jer su jedinice hrvatske vojske upale u grad i počinile pogrom nad srpskim narodom. Vojna akcija „ Oluja ” počela je napadom na Republiku Srpsku Krajinu u zoru 4. avgusta 1995. i trajala je do 7. avgusta, a operacije su zatim nastavljene i tokom septembra, na prostoru BiH, odnosno Republike Srpske. Hrvatska vojno-policijska operacija „Oluja” dovela je do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske.