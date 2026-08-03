Pojačane kontrole saobraćaja

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Kako navode iz Policijske uprave, prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji evidentirane su 663 saobraćajne nezgode, u kojima su povređene 353 osobe, dok je život izgubilo 11 osoba.

Od 3. do 9. avgusta 2026. godine, u Srbiji se sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Tokom akcije biće korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, a na auto-putevima meriće se i prosečna brzina kretanja vozila. Iz Policijske uprave apeluju na građane da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.