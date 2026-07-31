Policija apeluje na oprez u saobraćaju

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Na putevima u Republici Srbiji tokom jučerašnjeg dana evidentirane su 93 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 49 osoba, dok je jedna osoba izgubila život. Nadležni upozoravaju da je, sa početkom turističke sezone, pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima. Zbog povećanog broja vozila na putevima, apeluje se na vozače da budu odgovorni, poštuju saobraćajne propise i vožnju prilagode uslovima na putu, posebno ukoliko u vozilu prevoze decu.

Vozačima se savetuje da ne prekoračuju dozvoljenu brzinu, izbegavaju rizična preticanja i da decu prevoze isključivo uz upotrebu odgovarajućeg bezbednosnog sedišta ili podmetača, u skladu sa njihovom visinom.