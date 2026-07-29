Održana 73. sednica Opštinskog veća u Inđiji

Opštinsko veće opštine Inđija održalo je 73. sednicu na kojoj je razmatran i utvrđen predlog izmena i dopuna Odluke o budžetu za 2026. godinu, kao i Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

Većnici su usvojili i više izveštaja o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu, među kojima su JKP „Vodovod i kanalizacija”, JKP „Komunalac”, JP „Inđija put”, JP „Ingas” i JP „Ingrin”, kao i predloge odluka o raspodeli njihove dobiti.

Na sednici je, između ostalog, utvrđen i predlog odluke o pristupanju izradi Teritorijalne strategije urbanog područja grada Sremska Mitrovica i opština Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Stara Pazova i Šid, dok su razmatrane i izmene finansijskih planova više ustanova i mesnih zajednica na teritoriji opštine.