Na snazi letnji red vožnje u Inđiji

Građani opštine Inđija će do 1. septembra koristiti letnji red vožnje besplatnog gradskog i prigradskog prevoza. Tokom letnjih meseci broj polazaka prilagođen je smanjenom intenzitetu saobraćaja i potrebama putnika za vreme školskog raspusta i sezone godišnjih odmora. Besplatan javni prevoz i dalje saobraća na svim gradskim i prigradskim linijama, obezbeđujući redovnu povezanost Inđije sa okolnim naseljenim mestima. Početkom septembra, sa završetkom letnjeg raspusta, na snagu će ponovo stupiti redovan red vožnje.