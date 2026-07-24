Sednica Opštinskog veća opštine Ruma (Video)

Na 53. sednici Opštinskog veća opštine Ruma usvojeni su programi rada Zavičajnog muzeja, Gradske biblioteke „Atanasije Stojković” i Kulturnog centra „Brana Crnčević” za 2027. godinu. Gradska biblioteka trenutno ima više od 3.500 aktivnih članova, dok ukupan broj korisnika prelazi 12.000. U narednom periodu planirano je otvaranje ogranka biblioteke u Platicevu, nakon opremanja prostora i raspoređivanja knjižnog fonda. Iz biblioteke najavljuju bogat jesenji program i nove sadržaje, s ciljem da kultura bude dostupna što većem broju građana.