Više od 35.000 posetilaca na bazenu u Inđiji

Gradski bazen u Inđiji tokom prvih mesec dana rada zabeležio je 35.317 posetilaca, što potvrđuje veliko interesovanje građana za ovu letnju oazu.

Visoke temperature i uređeni sadržaji doprineli su velikoj posećenosti, a bazen je i ove sezone jedno od omiljenih mesta za odmor i rekreaciju svih generacija. Nadležni ističu da su zadovoljni dosadašnjom posetom i podsećaju da se na bazenu redovno sprovode sve mere bezbednosti i održavanja, kako bi posetiocima bio obezbeđen prijatan i siguran boravak.

Sezona kupanja se nastavlja, a očekuje se da će, ukoliko se zadrži lepo vreme, broj posetilaca u narednom periodu biti još veći.