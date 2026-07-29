MUP upozorava na lažne elektronske poruke

preuzeta fotografija

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, registrovane su lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, te apeluje da budu oprezni i ne postupaju po njihovom sadržaju.

U polju pošiljaoca lažno je prikazana adresa dmspodrska@rgz.gov.rs, dok se u naslovu poruke navodi: „SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od 01.06.2026. do 30.06.2026. ” Reč je o pokušaju prevare korišćenjem tehnike „email spoofing”, kojom se falsifikuje adresa pošiljaoca kako bi elektronska poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije.

Republički geodetski zavod sa navedene adrese nije slao specifikacije, račune niti zahteve za uplatu. Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane i pravna lica da ne otvaraju priloge i linkove iz ovakvih poruka, da ne postupaju po instrukcijama iz poruka i ne vrše uplate, već da autentičnost svake sumnjive komunikacije provere putem zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim nadležnim organima, preduzima mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja, identifikacije odgovornih lica i zaštite građana i pravnih lica od ovakvih oblika prevare .