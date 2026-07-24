Promene na čelu “Urbanizma” i “Pinkija”

Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica doneli su odluke o promenama u rukovodstvu dva javna preduzeća. Sa mesta vršioca dužnosti direktora JP „Urbanizam” razrešen je Bojan Gavrić, a na tu funkciju imenovana je Danijela Stojiljković-Savić, diplomirana ekonomistkinja iz Sremske Mitrovice. Promena je izvršena i u Poslovno-sportskom centru „Pinki”. Dosadašnji v.d. direktor Slobodan Kekić razrešen je nakon podnete ostavke, a za novog vršioca dužnosti direktora imenovana je Angelina Anojčić-Vuković, profesorka fizičkog vaspitanja i diplomirani trener plivanja. Nove direktorke funkcije će obavljati u narednih godinu dana, počev od 24. jula 2026. godine.