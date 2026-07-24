Održana sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica održali su 17. sednicu lokalnog parlamenta, na kojoj su usvojene sve tačke dnevnog reda. Među važnijim odlukama našao se Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2026. godinu, kojim je za podršku poljoprivrednicima predviđeno ukupno 46,9 miliona dinara.

Najveći deo sredstava, 45,3 miliona dinara, namenjen je merama ruralnog razvoja, dok je 1,6 miliona dinara opredeljeno za kontrolu ispravnosti, efikasnosti i pregled mašina za zaštitu bilja.

Programom je najviše novca planirano za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga – 24 miliona dinara. Sredstva će biti usmerena na aktivnosti značajne za razvoj sela i poljoprivredne proizvodnje, uključujući radove povezane sa uređenjem zemljišta i komasacijom.

Za upravljanje rizicima predviđeno je 13 miliona dinara, a najveći deo ove mere odnosi se na protivgradnu zaštitu. Grad planira nabavku oko 47 protivgradnih raketa, uz deo sredstava koje obezbeđuje Republički hidrometeorološki zavod, kako bi se smanjile moguće štete na poljoprivrednim usevima.

Odbornici su usvojili i mere koje se odnose na održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, za koje su planirana četiri miliona dinara. Sredstva će biti namenjena kontroli plodnosti zemljišta, stručnom savetovanju proizvođača, vođenju knjige polja i unapređenju načina korišćenja poljoprivrednih površina.

Za podršku udruženjima u oblasti poljoprivrede opredeljeno je 2,5 miliona dinara, dok je milion dinara namenjen sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja. Za mere zaštite i očuvanja životne sredine predviđeno je 800.000 dinara, dok će dodatnih 1,6 miliona dinara biti izdvojeno za tehničke preglede prskalica i druge opreme koju koriste poljoprivredna gazdinstva.