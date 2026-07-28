Novo vatrogasno vozilo

Vatrogasno-spasilačka jedinica u Sremskoj Mitrovici bogatija je za novo savremeno vatrogasno vozilo sa cisternom kapaciteta 7.000 litara, namenjeno za gašenje velikih požara, posebno u urbanim sredinama.

Vozilo je opremljeno modernom vatrogasnom i spasilačkom opremom, a biće na raspolaganju ne samo Sremskoj Mitrovici, već i svim gradovima i opštinama u Sremu, prema potrebi. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice ističu i da je u poslednje vreme zabeležen manji broj požara izazvanih paljenjem strnjišta, što je rezultat odgovornijeg ponašanja poljoprivrednika i strožih propisa.

Novo vozilo predstavlja značajno pojačanje koje će omogućiti brže i efikasnije intervencije širom Srema.