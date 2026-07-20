Prezentacija “Sremska Mitrovica-grad budućnosti” (Foto/Video)

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović zajedno su obišli izložbu fotografija na otvorenom u Gradskom parku, koja prikazuje razvoj Sremske Mitrovice kroz do sada realizovane projekte.

Izložba predstavlja najznačajnije investicije u oblastima infrastrukture, privrede, obrazovanja, kulture i unapređenja javnih prostora, a posetioci su imali priliku da se upoznaju sa razvojnim potencijalima grada.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović je poručio da će se razvoj grada nastaviti kroz nove projekte, među kojima je izdvojio magnetnu rezonancu, nove ulice i infrastrukturne radove, ističući da je cilj da Sremska Mitrovica nastavi da se menja i bude grad sa još boljim uslovima za život građana.