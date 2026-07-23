Uhapšen zbog kršenja mera protiv zaraze AKS

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su P. D. (54) iz Salaša Noćajskog zbog sumnje da je izvršio krivično delo prenošenja zaraznih bolesti kod životinja i biljaka. Kako je saopštio MUP Srbije, sumnja se da je, uprkos merama za sprečavanje širenja afričke kuge svinja, na svom gazdinstvu prerađivao i stavljao u promet svinjsko meso. Tokom kontrole pronađeno je 7.060 kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa bez odgovarajuće dokumentacije i dokaza o poreklu. Po nalogu veterinarske inspekcije, kompletna količina je oduzeta i upućena na uništenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.