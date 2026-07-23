Uhapšen zbog kršenja mera protiv zaraze AKS

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su P. D. (54) iz Salaša Noćajskog zbog sumnje da je izvršio krivično delo prenošenja zaraznih bolesti kod životinja i biljaka. Kako je saopštio MUP Srbije, sumnja se da je, uprkos merama za sprečavanje širenja afričke kuge svinja, na svom gazdinstvu prerađivao i stavljao u promet svinjsko meso. Tokom kontrole pronađeno je 7.060 kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa bez odgovarajuće dokumentacije i dokaza o poreklu. Po nalogu veterinarske inspekcije, kompletna količina je oduzeta i upućena na uništenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.