Radenković dobija novi vodovodni sistem (Video)

Vesti Sremska Mitrovica | July 23, 2026

Gradonačelnik Branislav Nedimović najavio je da će jedan od narednih velikih projekata biti unapređenje vodosnabdevanja u Radenkoviću. Za prvu fazu projekta, koja obuhvata povezivanje Mačvanske Mitrovice i Radenkovića, već je obezbeđena građevinska dozvola. Cilj je izgradnja kružnog vodovodnog sistema, čime bi se obezbedilo stabilnije snabdevanje i rešili problemi delova mreže koji su trenutno na njenim krajevima. Vrednost celog projekta procenjuje se na oko 180 miliona dinara, dok je prva faza vredna oko 33 miliona dinara.

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