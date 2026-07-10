Pronađeni pištolj i municija

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom pretresa dve lokacije na području Rume pronašli i zaplenili pištolj, municiju i biljnu materiju za koju se sumnja da je marihuana. Prilikom pretresa stana dvadesetpetogodišnjeg muškarca, policija je pronašla pištolj sa okvirom i 67 pištoljskih i puščanih metaka, dok je kod tridesetjednogodišnjaka pronađeno 67 komada pištoljske municije i oko 100 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljene proizvodnje , držanja , nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, nakon veštačenja, protiv obojice biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu, a protiv tridesetjednogodišnjaka i zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.