15. jula sednica Skupštine u Rumi

Predsednik Skupštine opštine Ruma , Srđan Jovanović, zvanično je sazvao dvadesetu drugu sednicu lokalnog parlamenta za sredu, 15. jul, sa početkom u 10 časova u konferencijskoj sali Kulturnog centra „Brana Crnčević”. Glavna tačka dnevnog reda biće predlog da jedna od ulica u Rumi dobije naziv „Jasenovačkih žrtava”, čime se čuva sećanje na nevino stradale. Odbornici će takođe odlučivati o raspodeli dobiti za 2025. godinu javnih preduzeća „Komunalac” i „Vodovod”. Zasedanje će biti zaključeno tačkom posvećenom izborima i imenovanjima.