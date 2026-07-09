Izložba u Galeriji “Lazar Vozarević”

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Ljubitelji likovne umetnosti imaju priliku da u Galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici pogledaju samostalnu izložbu Milijane Juce Jovanović pod nazivom „Etide – mojim učenicima sa ljubavlju”. Posetioci mogu da vide selekciju apstraktnih radova nastalih tokom poslednjih nekoliko godina, kroz koje autorka istražuje vezu između prirode i muzike. Izložba predstavlja spoj njenog umetničkog stvaralaštva i dugogodišnjeg pedagoškog rada, a upotpunjena je dokumentarnim filmovima koji svedoče o uticaju koji je ostavila na generacije učenika. Postavka će biti dostupna publici do 1. avgusta.