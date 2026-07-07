Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo u Rumi

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Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, sud je odredio pritvor do 30 dana P.J. (44) iz Rume, osumnjičenom za ubistvo Aleksandra Lazića iz Stare Pazove, prenosi RTV. Pritvor mu je određen po svim zakonskim osnovama, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti, potvrđeno je za Tanjug u tom tužilaštvu. Za ubistvo se tereti i njegov 19- godišnji sin P.J., koji se već nalazio u pritvoru zbog drugog krivičnog dela, odnosno pokušaja ubistva. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (40) iz Stare Pazove. Pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka lica. Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo telo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste. Nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično delo, zakopali su ga u dvorištu. Kako piše RTV, policija je sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršila uviđaj mesta događaja, i tom prilikom pronađeno je zakopano telo u fazi raspadanja, koje je po nalogu tužioca prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi obdukcije.