Uništena nova autobuska stajališta u Mitrovici (Video)

Gradonačelnik Sremske Mitrovice , Branislav Nedimović, obišao je radove na rekonstrukciji autobuskih stajališta u gradu u okviru velikog projekta unapređenja javnog prevoza i modernizacije komunalne infrastrukture. Tokom obilaska istaknuto je da će građanima uskoro biti dostupni znatno bolji uslovi za korišćenje javnog prevoza, ali i da se paralelno sa radovima javlja problem vandalizma. U poslednjim noćima oštećena su dva novouređena stajališta, u naselju 29. novembar i kod Hesne, što je nastavak sličnih incidenata u prethodnom periodu. Nedimović je povodom toga na svom Instagram nalogu objavio i video snimak, u kojem je ukazao na ovaj problem, a da nadležne službe prate situaciju na terenu.