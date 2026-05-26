Novi kružni tok u Sremskoj Mitrovici (Video)

Kako je objavljeno na Instagram nalogu gradonačelnika Branislava Nedimovića , u Sremskoj Mitrovici najavljena je izgradnja još jedne kružne raskrsnice. Novi kružni tok biće izgrađen na raskrsnici ulica Petra Preradovića, Tarasa Ševčenka i Jovana Štokavca, odnosno na saobraćajnici uz Katoličko groblje koja vodi ka naselju Blok B. Ova infrastrukturna investicija trebalo bi da doprinese boljoj povezanosti ovog dela grada, posebno imajući u vidu planiranu izgradnju novog objekta kompanije Lidl i blizinu Popovićeve škole.