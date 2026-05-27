Nedimović: Dogovor grada i maturanata, radovi odgođeni! (Video)

Na zahtev mitrovačkih maturanata, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović inicirao je odgađanje planiranih aktivnosti JKP „Vodovod“ na ispiranju vodovodne mreže za 10. i 11. jun 2026. godine, uzimajući u obzir da će maturskih svečanosti biti i ove i sledeće nedelje.

Iz JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica kažu da će detalje o izvođenju ovih radova u junu blagovremeno objaviti putem medija, sajta JKP „Vodovod“ i društvenih mreža.

S tim u vezi, obaveštavaju potrošače da će u četvrtak, 28. i petak, 29. maja 2026. godine imati stabilno i redovno snabdevanje vodom.