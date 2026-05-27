Radovi na deonici Jarak-Mitrovica u završnoj fazi (Video)

Na deonici Jarak – Sremska Mitrovica u toku su radovi na asfaltiranju, a postavljen je i prvi sloj asfalta. Danas se očekuje završetak većeg dela radova, dok će sutra biti izvedeni završni zahvati. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović apelovao je na građane da ovu deonicu ne koriste dok radovi u potpunosti ne budu završeni, ističući da je reč o aktivnom gradilištu i da kretanje vozila može ugroziti bezbednost učesnika u saobraćaju, kao i da može usporiti završetak radova i oštetiti tek postavljeni asfalt.