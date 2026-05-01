Godišnjica “Bljeska”

preuzeta fotografija

Danas se navršava trideset jedna godina od hrvatske vojne operacije “Bljesak”. Za samo 36 sati, 1. maja 1995. godine, iz Zapadne Slavonije, u planskom udaru hrvatske vojske, proterano je 15.000 Srba. U akciji je ubijeno ili nestalo 283 ljudi, među njima 56 žena i osmoro dece. Osnovni cilj hrvatskih vlasti, zauzimanje dela Zapadne Slavonije koji se nalazio u sastavu Republike Srpske Krajine, je ostvaren. Srpske oružane formacije su razbijene, a tamošnje srpsko stanovništvo je proterano. Najveći broj Srba, izbeglih iz Zapadne Slavonije tokom operacije “Bljesak”, ostao je na prostoru Republike Srpske, u BiH. Oko 1.500 osoba srpske nacionalnosti, većinom lica poodmaklih godina, vratilo se u Slavoniju.