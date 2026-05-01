PIO fond: Kalendar isplata penzija za april

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je kalendar isplata penzija za april. Kako se navodi na zvaničnom sajtu, penziju za april prvi će primiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, i to 5. maja preko tekućih računa, na kućne adrese i na šalterima pošte . “Poljoprivrednim” i “Vojnim” penzionerima penzije će biti isplaćene 6. maja takođe , preko tekućih računa, na kućne adrese i na šalterima pošte . Za penzionere koji su u kategoriji “Zaposleni”, isplata penzija za april 2026. biće: 9. maja – preko tekućih računa, a 11. – na kućne adrese i na šalterima pošte.