MUP: Povećan rizik od zloupotreba i prevara na internetu

Povodom aktuelnih informacija o bezbednosnom incidentu na platformi Booking.com, u okviru kojeg je došlo do neovlašćenog pristupa određenim podacima korisnika, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP Srbije upozorava građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara. Prema dostupnim informacijama, neovlašćena lica su mogla pristupiti podacima kao što su imena, kontakt podaci i detalji rezervacija, što može biti zloupotrebljeno za ciljane prevare i fišing napade.

U vezi s tim, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upozorava građane koji su koristili navedenu platformu i ostavljali podatke o platnim karticama da posebnu pažnju obrate na sve transakcije po svojim platnim karticama, da u slučaju bilo kakve sumnjive aktivnosti odmah kontaktiraju banku i blokiraju karticu, razmotre privremeno smanjenje dnevnih limita potrošnje za kartice koje koriste za internet plaćanja, da ne dostavljaju podatke o platnim karticama putem e-pošte, SMS poruka ili aplikacija za razmenu poruka, kao i da budu posebno oprezni prema porukama koje se predstavljaju kao komunikacija sa smeštajem ili platformom, a u kojima se zahteva hitna uplata ili „verifikacija” kartice.

U slučaju da građani uoče neovlašćene transakcije ili posumnjaju na zloupotrebu svojih podataka, potrebno je da bez odlaganja obaveste banku, blokiraju karticu i prijave slučaj nadležnim organima. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastaviće da prati navedene pojave i preduzima mere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite građana i suzbijanja visokotehnološkog kriminala.