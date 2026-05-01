Trijumf mladih talenata u Sremskoj Mitrovici

U pozorištu „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici održana je Zonska smotra dečjeg scenskog stvaralaštva Srema, koja je i ove godine okupila veliki broj mladih talenata i ljubitelja pozorišta. Tokom dva dana publika je uživala u raznovrsnom programu predstava, od bajki do savremenih društveno angažovanih komada, potvrđujući da pozorište među najmlađima ima važnu ulogu u razvoju kreativnosti i izražavanja.

Prvo mesto osvojila je predstava „Reka izbora” Kulturnog centra „Pećinci”, koja se izdvojila kvalitetnom režijom i snažnom ansambl igrom. Drugo mesto pripalo je predstavi „Bajka o Bulki i Suncokretu” iz Rume, dok je treće mesto osvojila predstava „Zemlja na psihokauču” iz Stare Pazove.

Za najbolju žensku ulogu nagrađena je Kalina Arsenijević, dok je priznanje za najbolju mušku ulogu poneo David Trkulja. Posebno priznanje za režiju dodeljeno je Bojanu Naiću, a nagrađeni su i autori za scenografiju, kostimografiju i muziku, čime je dodatno istaknut kvalitet i raznovrsnost ovogodišnje smotre.

Pored glavnih nagrada, dodeljena su i priznanja za glumačka ostvarenja mladim učesnicima, kao i nagrade za kolektivnu igru i scenski govor, što je doprinelo ukupnom umetničkom utisku festivala.

Smotra je još jednom potvrdila značaj rada s decom i mladima, kao i ulogu pozorišne umetnosti u razvoju samopouzdanja, timskog duha i kritičkog mišljenja kod najmlađih, uz snažnu podršku lokalne zajednice i organizatora.