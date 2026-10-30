Tovne svinje u Sremu i Mačvi 230 dinara po kilogramu

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Otkupne cene tovnih svinja u Sremu i Mačvi izjednačene su i trenutno iznose 230 dinara po kilogramu žive vage, pokazuju podaci Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije. U odnosu na prethodnu nedelju, cena u Sremu pala je za pet dinara, dok je u Mačvi ostala nepromenjena. Za tovljenika od 100 kilograma proizvođači sada mogu da dobiju 23.000 dinara. U drugim regionima Srbije cene su se kretale od 210 do 240 dinara po kilogramu. Kada je reč o maloprodaji, kilogram svinjskog buta bez kostiju košta od 599 do 800 dinara, dok cena svinjskog fileta dostiže 1.300 dinara.