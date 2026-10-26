Voćari u Sremu pripremaju voćnjake za zimu

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Nakon završetka berbe, voćare u Sremu očekuju jesenji radovi koji su važni za očuvanje zdravlja stabala i pripremu zasada za narednu proizvodnu sezonu. U ovom periodu posebnu pažnju treba posvetiti uklanjanju zaostalih plodova, opalog lišća i zaraženih biljnih ostataka, kako bi se smanjio rizik od pojave bolesti. Na području Sremske Mitrovice kod pojedinih sorti kajsije, breskve i šljive već je počelo opadanje lišća, dok je kod većine zasada jabuke i kruške lišće još uglavnom zeleno.

Stručnjaci ističu da jesenja zaštita voćaka preparatima na bazi bakra ima važnu preventivnu ulogu u smanjenju rizika od pojedinih bakterijskih i gljivičnih oboljenja. Ipak, sa tretmanom ne treba žuriti, već ga treba prilagoditi fazi razvoja voćaka.