Setva pšenice u Sremu pod pritiskom suše

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Jesenja setva pšenice na području Srema odvija se u otežanim uslovima zbog nedostatka padavina i suhog zemljišta. Ratari su čekali kišu kako bi lakše pripremili njive, ali su, zbog približavanja optimalnih rokova, mnogi ipak počeli setvu. Prema izveštajima objavljenim krajem oktobra, nedostatak vlage posebno otežava radove u Vojvodini. Suha zemlja otežava obradu parcela, dok će klijanje i nicanje već posejane pšenice zavisiti od padavina u narednom periodu. Optimalni rok za setvu pšenice uglavnom se završava oko 25. oktobra, ali se setva može nastaviti i početkom novembra, u zavisnosti od vremenskih uslova. Stručnjaci upozoravaju da je zemljištu potrebna vlaga kako bi usevi ravnomerno nikli i razvijali se pred zimu.