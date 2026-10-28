Glodari mogu naneti štetu ozimim usevima u Sremu

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Poljski miševi i voluharice predstavljaju potencijalnu opasnost za ozime useve i mlade zasade voćaka u Sremu. Stručnjaci savetuju redovan pregled parcela i praćenje broja aktivnih rupa, kako bi se njihova pojava na vreme uočila i sprečile veće štete. Glodari se hrane posejanim semenom i mladim biljkama, a u voćnjacima mogu oštetiti korenov sistem, što dovodi do propadanja stabala. Posebno je važno pratiti stanje na parcelama pod pšenicom i ječmom. Prema preporukama Poljoprivredne stručne službe, suzbijanje se sprovodi kada brojnost glodara dostigne prag štetnosti, uz korišćenje registrovanih preparata. Mamci se postavljaju u aktivne rupe koje se potom zatrpavaju, kako bi se sprečilo trovanje ptica, divljači i domaćih životinja.