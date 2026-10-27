Zaoravanje čuva plodnost zemljišta

Meta AI – preuzeta fotografija

Nakon završetka žetve i berbe, zaoravanje biljnih ostataka predstavlja važnu agrotehničku meru za očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Ostaci kukuruza, slama i drugi biljni materijal mogu se vratiti u zemljište i tako doprineti povećanju sadržaja organske materije.

Pravilno zaoravanje poboljšava strukturu zemljišta, podstiče aktivnost korisnih mikroorganizama i doprinosi očuvanju kvaliteta oranica. Važno je da se biljni ostaci prethodno usitne i ravnomerno rasporede po parceli, kako bi se lakše razgradili.

Stručnjaci upozoravaju da se žetveni ostaci ne spaljuju, jer se time uništava organska materija, ugrožavaju korisni organizmi i povećava opasnost od požara. Umesto spaljivanja, njihovo zaoravanje predstavlja korisniji način da se zemljište pripremi i očuva za naredne proizvodne cikluse.