VećI budžet za podsticaje u poljoprivredi

Vesti Poljoprivreda | October 23, 2026

Meta AI – preuzeta fotografija

Vlada Srbije izmenila je raspodelu agrarnog budžeta za 2026. godinu. Povećana su sredstva za direktna plaćanja poljoprivrednicima, dok je deo novca za ruralni razvoj preraspodeljen. Izmene obuhvataju podsticaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, premije za mleko, osiguranje i kreditnu podršku. Za direktna plaćanja poljoprivrednicima sada je opredeljeno više od 90 milijardi dinara, dok je za mere ruralnog razvoja predviđeno ukupno 11,57 milijardi dinara. Povećana su i sredstva za kreditnu podršku, a značajan deo budžeta namenjen je izmirivanju ranijih obaveza prema poljoprivrednim proizvođačima.

Meta AI – preuzeta fotografija

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