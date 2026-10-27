U Višnjićevu slavlje nakon pobede Studentske liste

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Pobeda Studentske liste na izborima u Srbiji u ponedeljak uveče slavila se i u Višnjićevu. Na snimcima na društvenim mrežama vidi se okupljanje građana koji su ponovo u prvi plan stavili pitanje političke podrške aktuelnom predsedniku opštine Šid, Zoranu Semenoviću. Višnjićevo je njegovo rodno mesto, a upravo od njega građani traže ostavku nakon izbornog ishoda.

Semenovićevo vođenje opštine već duže vreme je predmet kritika i nezadovoljstva građana, koji mu zameraju način upravljanja lokalnom samoupravom. U javnosti se postavljaju i pitanja u vezi sa sumnjama na korupciju, nedomaćinsko vođenje opštine , bahat odnos prema građanima…

Slavlje u Višnjićevu tako je, osim reakcije na izborni rezultat, otvorilo i pitanje političke odgovornosti i daljeg upravljanja Zoranom Semenovićem opštinom Šid.