Dana oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu (Foto)

Povodom Dana oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu, danas, 27. oktobra, održava se svečanost u organizaciji SUBNOR-a Ruma i Opštine Ruma.

Program je počeo okupljanjem u Kulturnom centru „Brana Crnčević“, uz obraćanja domaćina i podsećanje na oslobođenje Rume 1944. godine. U programu učestvuju i učenici Muzičke škole „Teodor-Toša Andrejević“.

U nastavku su predviđena polaganja venaca na zgradi nekadašnje sinagoge i na Gradskom groblju, a obeležavanje će biti završeno zajedničkim ručkom.

Željka Mijalčić