Višesatna čekanja za kamione

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko četiri sata, dok je na Batrovcima zadržavanje oko tri sata. Prema jutarnjim podacima Uprave granične policije, prikupljenim u 5.15 časova 26. oktobra, za putnička vozila zadržavanja na srpskim terminalima iznose oko 30 minuta na oba prelaza. Vozačima se savetuje da se pre polaska informišu o stanju na granicama, jer se vreme čekanja tokom dana može menjati. Zadržavanja na susednim graničnim prelazima mogu dodatno uticati na ukupno vreme putovanja.