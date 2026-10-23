Crveni krst Šid organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi

Meta AI – preuzeta fotografija

Crveni krst Šid organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak, 26. oktobra 2026. godine, u prostorijama Crvenog krsta Šid, u periodu od 9 do 12 časova. Organizatori pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim učešćem pokažu solidarnost i brigu za druge. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja jedan od najplemenitijih načina da se pomogne ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Pod sloganom „Daj krv. Spasi život.”, akcija podseća na značaj humanosti i zajedništva, jer jedna doza krvi može doprineti spasavanju čak tri života.