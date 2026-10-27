Produktna berza: Cene kukuruza, pšenice i soje u padu

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Na Produktnoj berzi, dominantno mesto u trgovanju zauzeo je kukuruz, čineći 68% ukupnog prometa za period od 19. do 23. oktobra. Kada je reč o cenovnim kretanjima, cene kukuruza, pšenice i sojinog zrna niže su u odnosu na prošli upoređujući period.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza, interesovanje kupaca mahom je bilo usmereno na kukuruz bez analize na aflatoksin. U zavisnosti od pariteta, kupoprodajni ugovori za ovu ratarsku kulturu zaključeni su po ceni od 21,10 do 21,30 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,24 din/kg bez PDV-a (23,36 din/kg sa PDV-om), pokazujući promenu od -0,45% u odnosu na prethodni upoređujući period.

PŠENICA:

Najizraženija aktivnost berzanskih učesnika, tokom perioda od 19. do 23. oktobra, zabeležena je kod pšenice. Međutim, usled neusaglašenosti ponude i tražnje u pogledu kvalitativnih karakteristika robe, samim tim i razlike u cenovnim očekivanjima, obim realizovanog prometa ostao je nizak. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom intervalu od 21,80 do 22,60 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 22,08 din/kg bez PDV-a (24,29 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, cena pšenice niža je za 0,37%.

SOJA:

Tržište soje karakterisala je smanjena aktivnost i kupovne i prodajne strane, a cenovni spred dodatno je otežavao postizanje dogovora. Krajem perioda od 19. do 23. oktobra berzanski ugovor za sojino zrno zaključen je po ceni od 62,20 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta (68,42 din/kg sa PDV-om). U poređenju sa prethodnim periodom, cena sojinog zrna niža je za 0,32%.

STOČNI JEČAM:

Za razliku od prethodnog perioda, kada je izraženija tražnja u odnosu na raspoloživu ponudu uticala na rast cene stočnog ječma, tokom perioda od 19. do 23. oktobra zabeležena su suprotna tržišna kretanja. Ponuda je tokom ovog perioda bila u porastu, dok je tražnja slabila. Trgovanje je realizovano za stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om).

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Veštačkim đubrivom trgovalo se u formulaciji NPK 10:26:26, džambo vreće, po ceni 78,19-78,31 din/kg (665 eur/t) bez PDV-a. Na paritetu CPT kupac, berzanski ugovori zaključeni su za NPK 5:15:15, džambo vreće, po ceni od 51,90 din/kg (442 eur/t), NPK 6:24:12, džambo vreće po ceni od 61,66 din/kg (525 eur/t), dok je cena za UREU, prilovanu u džambo vrećama iznosila 60,18 din/kg (511 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)