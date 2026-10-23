Poskupela cena stoke u Mačvi i Podrinju

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Na stočnom tržištu protekle nedelje zabeležena su različita kretanja cena. U Mačvanskom regionu pojeftinile su tovna junad, tovne svinje i jagnjad. Tovna junad teža od 480 kilograma otkupljivana je po 440 dinara po kilogramu, dok je cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila 230 dinara. Jagnjad su klanice najčešće plaćale 400 dinara po kilogramu.

U Sremskom regionu zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, koja je dostigla 235 dinara po kilogramu. Nasuprot tome, u Podrinju su pojeftinila i jagnjad, čija je dominantna cena pala na 420 dinara, i tovne svinje, koje su otkupljivane po 190 dinara po kilogramu. Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), na pad cene jagnjadi u Mačvi i Podrinju uticali su dobra ponuda i slabija potražnja. U drugim delovima Srbije zabeležena su različita kretanja cena, što ukazuje na to da lokalna ponuda i potražnja i dalje značajno utiču na stočno tržište.