Smanjena aktivnost kupaca na Produktnoj berzi

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Tokom perioda od 12. do 16. oktobra, na tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležena je promenljiva tržišna aktivnost, uz različite odnose ponude i tražnje i neujednačena cenovna kretanja. Najtrgovanija roba na Produktnoj berzi u ovom periodu je kukuruz, s udelom od 60 % od ukupnog prometa.

KUKURUZ:

Iako je u periodu od 12. do 16. oktobra kukuruz bio najzastupljenija kultura u trgovanju, interesovanje kupaca bilo je smanjeno u poređenju sa prethodnim periodom. Istovremeno, zabeleženo je snižavanje cena u tražnji, što se odrazilo i na pad prosečne cene ove žitarice (- 0,88 %). Trgovanje je realizovano za kukuruz bez analize na aflatoksin po ceni od 21,30 do 21,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,34 din/kg bez PDV-a (23,47 din/kg sa PDV-om). Ponude kukuruza sa aflatoksinom do 10/20 ppb po ceni od 22,00 do 22,20 din/kg bez PDV-a, nisu naišle na pozitivan odgovor tražnje.

PŠENICA:

Na tržištu pšenice tražnja je bila konstantna, usmerena na pšenicu sa sadržajem proteina 11-13%. Sa druge strane, ponuda je bila ograničena, uz dominantno prisustvo kvalitetnije pšenice (13-15% proteina), koja je nuđena po cenama višim od nivoa prihvatljivog za iskazanu tražnju. Neusklađenost u pogledu kvaliteta i cene, rezultirala je niskom tržišnom aktivnošću. Prometovana je pšenica sa min. 11,5-12 % proteina, a ponder cena iznosi 22,16 din/kg bez PDV-a (24,38 din/kg sa PDV-om).

SOJA:

Sojino zrno, tokom čitavog perioda od 12. do 16. otkobra, nuđeno je u manjim količinama. Cenovni nivo ponude kretao se u rasponu od 62,50 do 63,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, dok je tražnja zabeležena u rasponu od 62,00 do 62,30 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Usled cenovnog spreda, trgovanje je izostalo.

STOČNI JEČAM:

Veća tražnja u odnosu na ponudu uslovila je uzlazni trend cene stočnog ječma. U odnosu na sedam dana ranije, cena ječma viša je za 0,89 %. Kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,40 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 20,48 din/kg bez PDV-a (22,53 din/kg sa PDV-om).

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, na paritetu CPT kupac prometovan je NPK 10:26:26 u pakovanju 25/1 po ceni od 77,70 din/kg (660 eur/t), NPK 16:16:16 u džambo vrećama po ceni od 64,28 din/kg (546 eur/t), dok je cena za NP 5:30 u džambo vrećama iznosila 59,39 din/kg (506 eur/t) bez PDV-a. Sredinom perioda od 12. do 16. oktobra, kupoprodajni ugovori zaključeni su za UREU, rusku, prilovanu 500/1 po ceni od 57,46 din/kg (488 eur/t) i UREU, rusku, granulisanu 500/1 po ceni od 58,87 din/kg (500 eur/t) bez PDV-a. Krajem perioda od 12. do 16. oktobra, cene UREE u ponudi bile su na višem cenovnom nivou od realizovanih, a dalje trgovanje je izostalo.

(Redakcija)